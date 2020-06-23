РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В одном из многоквартирных домов по улице Плещеевской в Подольске отключили горячую воду во вторник из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами во вторник, 23 июня, с 10:40 и до их окончания отключена горячая вода потребителям дома №43 по улице Плещеевской», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.