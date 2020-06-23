РИАМО - 23 июн. С начала работы телемедицинского центра в Москве специалисты провели более 340 тысяч дистанционных консультаций для 114 тысяч человек, больных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Если у пациента легкое течение заболевания, то он может проходить лечение на дому. При этом заболевший и все, кто с ним живет, должны находиться на карантине до подтверждения отсутствия инфекции», - говорится в сообщении.

Чтобы получить телемедицинскую помощь, пациент должен зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения Москвы. С помощью видеосвязи специалисты центра в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации.

Среднее время удаленного приема составляет 13-15 минут. Если у пациента нет компьютера или смартфона, врачи проводят консультации по телефону.

Всего в Москве выявили 216 095 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в столице умерли 3643 человека, вылечились 139 248 пациентов.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.