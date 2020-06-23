РИАМО - 23 июн. Эксперты представили проекты озеленения подмосковного Реутова в ходе онлайн-сессии во вторник и обсудили их с жителями, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Мы продолжаем работы по благоустройству города в рамках проекта «Зеленый каркас» при активном участии наших жителей. Первая большая проектная сессия в этом году состоялась в режиме онлайн. Эксперты рассказали о результатах своих исследований на предмет наиболее перспективных для выращивания в условиях Реутова деревьев и декоративных культур, перспектив дальнейшего озеленения города», - сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Он поблагодарил всех активных горожан, которые высказали свои мнения и предложения в ходе проектной сессии и напомнил, что следующие встречи по обсуждению проекта «Зеленый каркас» в Реутове пройдут в июле и августе.

В их рамках будут представлены проектные решения для планирования озеленения Реутова на срок до 2030 года, при этом сам проект устройства зеленого каркаса предусматривает два основных этапа работ: обследование существующего положения с озеленением и разработку проектных предложений для реализации на практике. Вопросы, пожелания и предложения жители могут направлять на электронную почту экспертов: green@reutov.net.

Проект «Зеленый каркас» Реутова прошел отборочный этап голосования на портале «Добродел». Его поддержал 2021 житель города, а всего в голосовании приняло участие 2033 человека. Это позволило претендовать на инициативное бюджетирование, решение о котором будет принято на финальном конкурсном отборе. В случае прохождения всех этапов, Реутов сможет претендовать на поддержку областного бюджета в благоустройстве новых и реконструкции старых зеленых зон и дальнейшего комплексного и качественного озеленения муниципалитета.