РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске председатель Общественного совета при УМВД проверил качество оказания госуслуг в ОГИБДД и положительно оценил работу подразделения, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках осуществления контроля деятельности полиции председатель Общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«Попов проверил оснащенность помещений, оценил качество государственных услуг, предоставляемых по линии ОГИБДД. Начальник РЭО УМВД России по Подольску старший лейтенант полиции Максим Лямин рассказал об организации работы в отделе и продемонстрировал наличие стендов с необходимой и актуальной информацией для населения. В завершение проверки Попов пообщался с гражданами, раздал им информационные буклеты с перечнем предоставляемых госуслуг и напомнил о преимуществах использования портала госуслуг», - говорится в сообщении.

Общественник положительно оценил работу подразделения и поблагодарил стражей порядка за плодотворное взаимодействие и качественное предоставление государственных услуг.