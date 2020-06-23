РИАМО - 23 июн. Накануне проведения парада Победы «Почта России» установила историческую инсталляцию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, полевую почту воссоздали на основе военных почтовых архивов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В оформлении ретростенда использовали узнаваемые изображения треугольных солдатских писем и фотографии красноармейцев, получивших долгожданное письмо из дома.

«Инсталляция максимально оснащена историческими элементами, тесно связанными с фронтовой жизнью: ящиками для снарядов, мешками с песком, предметами быта того времени. В фотозоне размещен оригинальный советский мотоцикл М-72, с которым может сфотографироваться каждый посетитель. Через несколько минут гость получит фотографию со своим изображением, стилизованную под почтовую марку 1939-1956 годов», - говорится в сообщении.

Каждый посетитель стенда может отправить открытку своим родным и близким – ретроинсталляция оснащена почтовым ящиком, внешний вид и размеры которого соответствуют оригинальным навесным почтовым ящикам 1930-1940-х годов.

У посетителей стенда также появится возможность ознакомиться с почтовой «Книгой памяти» – уникальным рукописным изданием, собравшим на своих страницах архивные материалы и воспоминания героев-почтовиков о работе почты в годы войны.

В этом году «Почта России» стала партнером проекта «Дорога памяти». Компания предоставила свои почтовые отделения для сканирования и дальнейшей загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны на официальный сайт проекта Минобороны. Одна из диджитал-панелей стенда демонстрирует сайт проекта и рассказывает об исторической базе данных.

Самым распространенным видом почтовых отправлений во время Великой Отечественной войны были фронтовые треугольники: прямоугольный лист загибался уголком в одну сторону, затем сворачивался «домиком», оставшаяся часть бумаги также подворачивалась двумя уголками снизу вверх. Эти письма хранятся во многих российских семьях, пожелтевшие от времени, с побледневшими штампами полевой почты и отметками военной цензуры. Фронтовой треугольник стал одним из символов той тяжелой эпохи.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 миллиардов писем и почти 23 миллиона посылок. Почта являлась единственной нитью, соединявшей фронт с тылом.

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