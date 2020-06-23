РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации обсудили в городском округе Мытищи, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Вместе с главой Мытищ Виктором Азаровым обсудили подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое мнение и проголосовать можно по традиции на участке или в электронном формате из дома», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что адрес своего участка можно узнать с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК России, в личном кабинете на портале госуслуг или в Информационно-справочном центре по бесплатному номеру: 8(800)200-00-20.