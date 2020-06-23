РИАМО - 23 июн. Маски, перчатки и санитайзеры являются неотъемлемыми атрибутами пунктов проведения ЕГЭ во всех школах Подмосковья, их наличие, а также соответствие пунктов новым правилам оснащения проверит подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Для нас важно, чтобы везде были воздухоочистители, дезинфекторы и кулеры, чтобы в пунктах было достаточное количество термометров, масок и перчаток. Кроме того, мы проверяем, есть ли специальная разметка, которая поможет соблюсти дистанцию на входе и выходе, составлен ли график прихода детей на экзамен, организован ли изолятор для детей с симптомами ОРВИ», – сказала Мишонова.

Все пункты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями к началу пробных экзаменов, подчеркнула Мишонова.

Детский омбудсмен добавила, что маски и перчатки на пунктах приема ЕГЭ обязательны только для организаторов. Дети же могут ими воспользоваться по желанию.

Для тех, кто решит воспользоваться средствами защиты, организаторы должны предоставить возможность замены маски каждые два часа, уточнила Мишонова.

Проверки уже прошли в Пушкине, Рузе, Котельниках, Люберцах и Можайске. Всего в этом году в Подмосковье будут работать 264 пункта проведения ЕГЭ. Сотрудники аппарата подмосковного детского омбудсмена планируют посетить пункты в 20 муниципалитетах.