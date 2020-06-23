РИАМО – 23 июн. В России средний размер пенсии в следующем году может увеличиться и составить 17 432 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

«Согласно документу, <...>размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей)», — говорится в сообщении.

Расходы на выплаты связаны с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

C 1 августа некоторая категория пенсионеров получит доплату. Речь шла о работающих пенсионерах, получателей накопительных выплат и участников программы софинасирования.