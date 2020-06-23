РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В Мытищах береговую полосу Клязьминского водохранилища проверили на наличие нарушений свободного доступа граждан к водному объекту, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления администрации городского округа.

«Государственным инспектором министерства экологии и природопользования Московской области Сергеем Самсоновым с участием экологов Контрольного управления и сотрудников правоохранительных органов проводились рейдовые проверки береговой полосы Клязьминского водохранилища в зоне отдыха «Дубрава» городского округа Мытищи на предмет ограничения свободного доступа граждан к водному объекту. По факту выявленных нарушений проводится административное расследование», - говорится в сообщении.

Далее рейдовые проверки продолжились вблизи поселка Каргашино, где выявляли места несанкционированного завоза и размещения строительного мусора. По факту выявленных нарушений сотрудником Минэкологии региона проводится административное расследование.