РИАМО - 23 июн. Компания McDonald’s открыла залы всех 186 предприятий на территории Москвы в рамках третьего этапа смягчения ограничительных мер по коронавирусу, сообщает Федеральное агентство новостей.

В компании подчеркнули, что безопасность посетителей и сотрудников ставится в приоритет, поэтому разработаны дополнительные меры. В частности, ограничение количества гостей внутри заведения, установка пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук.

«Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей», — отмечается в материале.

В ближайшее время возобновится работа сети в других городах страны по мере снятия карантинных ограничений.

Во вторник Москва перешла к новому этапу снятия ограничений. В обычном графике начинают работать кафе и рестораны, а также бассейны, фитнес-клубы, детские площадки, библиотеки. Стартовала речная навигация.