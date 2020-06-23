РИАМО – 23 июн. Свыше 3,5 миллионов россиян изъявили желание проголосовать на дому по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, сообщила во вторник на заседании председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Таких заявок (для голосования на дому – ред.) мы получили более 3,5 миллионов (от людей – ред.), которые просят проголосовать вне помещения», - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

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