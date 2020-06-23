РИАМО - 23 июн. В следующем году в столице откроют станцию «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ), сейчас идет строительство основных конструкций станционного комплекса и вестибюлей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В 2021 году планируем открыть станцию метро «Сокольники» Большой кольцевой линии метрополитена», – сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Станцию «Сокольники» возводят на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольническим Валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу.

«Через южный вестибюль будет осуществляться пересадка на действующую станцию «Сокольники» Сокольнической линии», – отметил Загрутдинов.

Строительство участка БКЛ метро от «Нижегородской» до «Савеловской» начали в 2015 году. Его длина составляет 14 километров. На нем расположатся семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».