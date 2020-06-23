РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июн. Ряд домов и гаражи на четырех улицах подмосковного Дзержинского останутся без света 25 июня из-за аварийных работ, сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и гости Дзержинского! Двадцать пятого июня будет прекращена подача электроэнергии в дом №21 на улице Ленина, дома №№10 и 18 на улице Угрешской, дом №3 на улице Шама, дом №3 на Поклонной улице, а также на ЦТП-23 и в ГОСК-50», - говорится в сообщении.

Отключение связано с аварийными работами на ТП. Оно продлится с 9:00 до 17:00.