РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 июн. В июле в Балашихе начнутся работы по благоустройству дворов по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в перечне благоустройства на текущий год оказался и двор на улице Майкла Лунна, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Территории, подлежащие благоустройству, были выбраны на основе голосования жителей, а также обращений через портал «Добродел» и через многофункциональные центры.

«Улица Майкла Лунна, дом №8 – это один из тех адресов, который попал в перечень благоустройства на 2020 год. По решению жителей близлежащих дворов здесь будут спортивная и детская площадки, освещение, лавочки», – сказала начальник управления благоустройства администрации городского округа Яна Преловская.

Она добавила, что в соответствии с законом о благоустройстве Московской области есть основные элементы, которые входят в перечень: лавочки, урны, детские площадки, проезды, парковки, освещение и контейнеры для вывоза твердых бытовых отходов.

«Универсальные спортивные площадки и зоны воркаут являются дополнительными элементами, которые мы можем предусмотреть при формировании наших планов», – подчеркнула Преловская.

В план благоустройства на 2020 год включены 16 дворов Балашихи. Работы планируют начать 7-10 июля и завершить к концу октября.