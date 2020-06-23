РИАМО - 23 июн. В столице в июне может выпасть больше осадков, чем в мае, хотя последний месяц весны оказался самым дождливым в истории метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

В мае выпало 159 миллиметров осадков.

«На сегодняшний день, по данным главной метеостанции города, ВДНХ, в Москве выпало уже больше двух месячных норм осадков (158 миллиметров при июньской норме 75 миллиметров)», — отмечается в материале.

В районе МГУ выпало 259% месячных осадков, в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии — 252%.

На территории Москвы и Подмосковья до вечера вторника объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей.