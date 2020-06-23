РИАМО - 23 июн. Более 270 тысяч жителей Подмосковья воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», чтобы подать заявку на голосование по месту нахождения, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

Прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции России по месту нахождения завершился 21 июня. Он начался 5 июня на портале «Госуслуги», в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и многофункциональных центрах (МФЦ), а 16 июня – еще и в участковых избирательных комиссиях региона (УИК). ⁣⁣⠀

«Всего на участие в голосовании по месту нахождения в Московской области подано 271,3 тысячи заявлений. Из них 137,5 тысячи подано через единый портал госуслуг, 20,3 тысячи – в ТИК, 99,9 тысячи в УИК, и 13,4 тысячи — в многофункциональных центрах», - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.