РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В поселке МИС подмосковного Подольска открыли таблички на памятнике «Стела Победы», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации проекта «Историческая память» в городском округе Подольск в поселке МИС организовали открытие табличек на памятнике «Стела Победы». С участием председателя совета ветеранов жители поселка возложили цветы к памятнику и запустили 25 белых шаров в память о погибших на фронте односельчанах», - говорится в сообщении.

Открытие посвящено празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое в этом году перенесли на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.