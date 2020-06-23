РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел первую плановую проверку начавшейся реконструкции межрайонных очистных сооружений в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ГУП «Коммунальные системы Московской области». Реконструкция будет осуществляться в три этапа, рассчитанных на три года, без остановки работы предприятия. В результате реализации проекта мощность сооружений увеличится до 400 тысяч кубометров в сутки.

«В настоящее время работы ведутся на пяти объектах. На строительной площадке задействованы 120 рабочих и 70 единиц техники. Завершение строительства планируется в три этапа. Завершение первого запланировано на конец 2021 года», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Щелковские очистные сооружения обслуживают около 700 тысяч человек и являются крупнейшим объектом коммунального хозяйства Московской области. В состав сооружений входят два производственных комплекса, введенных в эксплуатацию в 1966 и 1982 годах соответственно. Они принимают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды из пяти городов в год: Щелково, Ивантеевка, Королев, Фрязино и Пушкино.