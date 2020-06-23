РИАМО - 23 июн. Речные трамвайчики во вторник заработали для всех жителей и гостей столицы, оплатить поездку можно картой «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оплатить поездку можно проездной картой прямо на борту судна с помощью валидаторов со значком «Тройки».

«Специальные валидаторы работают на всех прогулочных судах, где есть значок «Тройки». Нужно только приложить карту к валидатору на борту, деньги спишутся с билета «Кошелек», - говорится в сообщении.

Заплатить за всю семью и друзей можно тоже одной картой. Это безопаснее, чем использовать наличные деньги и билеты, а возможность оплачивать без очередей помогает соблюдать дистанцию.