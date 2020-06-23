РИАМО - 23 июн. В столице приступили к замене устаревших станций контроля воздуха, до конца лета заменят 13 станций 2003-2006 года выпуска, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, первыми заменят станции «Туристская» и «Хамовники», расположенные в Северо-Западном и Центральном округах, уже произвели замену павильонов, а в ближайшее время завершат пуско-наладочные работы.

«Современные станции отличает повышенная надежность. Каждая из них будет оснащена современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода», — уточнил Бирюков.

Станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм — РМ2,5. Именно их Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

После замены в Москве увеличится число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5. При этом, результаты измерений со всего нового оборудования будут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Столичная система мониторинга включает в себя 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, а также три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию.