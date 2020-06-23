РИАМО - 23 июн. Президент РФ Владимир Путин обратится к нации во вторник, сообщает РИА Новости.

«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент расскажет гражданам о текущей ситуации с коронавирусом и итогах борьбы с инфекцией, а также о состоянии экономики страны.

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23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.