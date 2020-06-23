РИАМО – 23 июн. Один из старейших туроператоров России «Ника» объявил о прекращении деятельности, отработав на рынке 27 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.
Прекращение деятельности компании связано с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
В компании говорят, что делали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, но это оказалось невозможным.
В ближайшие дни прекратит работу офис организации в Москве, в Санкт-Петербурге офис будет работать дистанционно до урегулирования всех вопросов с клиентами.
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