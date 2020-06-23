РИАМО – 23 июн. Один из старейших туроператоров России «Ника» объявил о прекращении деятельности, отработав на рынке 27 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прекращение деятельности компании связано с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

«Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», — говорится в сообщении.

В компании говорят, что делали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, но это оказалось невозможным.

В ближайшие дни прекратит работу офис организации в Москве, в Санкт-Петербурге офис будет работать дистанционно до урегулирования всех вопросов с клиентами.