РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Прорыв канализационного коллектора на улице Гоголя в подмосковных Люберцах ликвидировала бригада из 22 человек и 21 единица техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Люберцах полностью ликвидировали последствия прорыва канализационного коллектора, который произошел вечером 22 июня на улице Гоголя возле дома №40. Сотрудники АО «Мосводоканал» устранили неисправность спустя полчаса после случившейся аварии. Авария произошла в связи с реконструкцией Люберецких очистных сооружений, работы по которой выполняли сотрудники АО «Мосводоканал». Через полчаса аварию ликвидировали, гидравлический режим канала был восстановлен.

«В 23:00 полностью выполнили работы по очистке проезжей части улицы, прилегающих дворовых территорий, детских площадок с их последующей дезинфекцией. Также восстановили благоустройство внутренней территории гаражного кооператива. В 23:20 движение транспорта по улице Гоголя было открыто», - подчеркнул глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что в ликвидации аварии была задействована бригада из 22 человек и 21 единица техники.

В результате поломки на канализационном коллекторе пострадало покрытие прилегающей дворовой территории, детских площадок.