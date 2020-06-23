РИАМО - 23 июн. По всей России за ходом голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будут следить свыше 346 тысяч наблюдателей, сообщила во вторник на заседании председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«На вечер 22 июня уже зарегистрировано 346 275 наблюдателя. По нашим данным, их будет гораздо больше, чем когда-либо было. <…> Надеемся, что их будет за 500 тысяч», - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале www.2020og.ru, а завершится 30 июня в 20:00.

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