РИАМО - 23 июн. По всей России за ходом голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будут следить свыше 346 тысяч наблюдателей, сообщила во вторник на заседании председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.
Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале www.2020og.ru, а завершится 30 июня в 20:00.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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