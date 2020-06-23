РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июн. Сотрудники управляющей компании проверили точность теплосчетчиков и расходомеров в доме на улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики Подольска, их уже ввели в эксплуатацию, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«В доме №4 на улице Генерала Варенникова прошли проверку теплосчетчики и расходомеры. 18 июня приборы установили на штатные места, 22 июня сотрудники Подольской теплосети опломбировали и ввели в эксплуатацию поверенные приборы учета», – говорится в сообщении.

Ранее в многоквартирном доме №3 на Флотском проезде заменили манометры на индивидуальном тепловом пункте. Манометры подлежат ежегодной поверке, в ходе которой прибор измеряют на точность показаний. Если показания манометра превышают допустимую погрешность, его нужно отправить на калибровку или заменить. На новых манометрах производитель ставит штамп, в котором содержатся следующие сведения – последние две цифры года, месяц, знак Госстандарта, индивидуальный знак поверителя.