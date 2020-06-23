РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Полицейские подмосковного Подольска изъяли у 41-летнего местного жителя 20 патронов к нарезному огнестрельному оружию, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Школьной был выявлен 41-летний, ранее судимый местный житель. В результате личного досмотра в кармане куртки полицейскими обнаружены и изъяты 20 патронов различной маркировки.

«По результатам проведенного исследования полицейскими было установлено, что изъятые патроны калибра 9 на 18 миллиметров являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»,- говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.