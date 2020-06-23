РИАМО - 23 июн. Система мер, которые приняла российская столица для борьбы с коронавирусной инфекцией, вошла в перечень лучших мировых практик по результатам исследования международной консалтинговой компании BCG, сообщает московский оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Москва смогла обеспечить широкий охват и большой объем тестирования на ранних этапах и на пике эпидемии – количество проведенных анализов на 1 тысячу человек в три раза превосходит аналогичный показатель в Германии и Южной Корее», — отмечается в материале.

Такой объем тестирований помог удержать уровень смертность от инфекции на низком уровне.

Немаловажным оказался и ввод временных ограничительных мер и самоизоляции в городе, когда заболеваемость коронавирусом была на уровне 1,2 тысячи случаев в сутки. Например, в Нью-Йорке на момент ввода ограничений за сутки выявляли более 20 тысяч случаев заражения.

Важную роль сыграло решение об обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска. Для помощи этой категории граждан была организована горячая линия.

Также Москва начала быстро разворачивать дополнительные койки для Covid-пациентов, к середине мая уже насчитывалось около 28 тысяч дополнительных мест.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.