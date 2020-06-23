РИАМО - 23 июн. Резонансное дело об оставлении матерью пятерых маленьких детей запертыми в квартире передали в органы Главного следственного управления СК России по Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Жительница столицы уехала за город и оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет на несколько дней одних запертыми в квартире, поставив их жизнь и здоровье под угрозу.

«По результатам изучения уголовного дела, возбужденного по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), принято решение о его изъятии из органов полиции и передаче в органы ГСУ СК РФ по Москве для организации дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.