РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту травмирования 2-летней девочки в результате падения на нее с балкона подъезда фрагмента кафельного плинтуса, проведен осмотр места происшествия и опрошены подростки, сбросившие плитку на ребенка, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, 12 июня два 11-летних мальчика находились в подъезде на балконе, расположенном на 5-м этаже дома в Балашихе. Один из них, взяв с пола фрагмент кафельного плинтуса, не убедившись, что на улице нет прохожих, сбросил его вниз. Кафельный плинтус травмировал 2-летнюю девочку, гуляющую на улице с семьей. Ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты кафельного плинтуса, изъято видео с камер наблюдения, а также опрошены соседи и сами мальчики. Во время дачи объяснения мальчики сообщили, что взяли фрагменты кафельного плинтуса в подъезде на балконе», - сказала Врадий.

Она добавила, что в этой связи следствию также предстоит проверить, поступали ли в управляющую компанию жалобы либо обращения по поводу отслоения кафельного плинтуса. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.