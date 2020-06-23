РИАМО – 23 июн. Свыше 3,7 миллиона человек по всей России изъявили желание принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту жительства, сообщила во вторник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Поступило заявлений о голосовании по месту нахождению — 3 767 293», — сказала Памфилова на заседании ЦИКа.

Она отметила, что большинство из мобильных избирателей подали заявления на участие в голосовании через единый портал государственных услуг и участковые избирательные комиссии (УИК).

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.