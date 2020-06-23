РИАМО - 23 июн. Зараженные коронавирусом смогут проголосовать по поправкам к Конституции в медицинских учреждениях Подмосковья и на дому, сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.
«У нас есть специальные технологии, которые позволят избирателям проголосовать по месту нахождения», - сказал Кудрявин.
Он отметил, что к зараженным коронавирусом, которые находятся дома, направят подготовленных членов избирательных комиссий.
«Мы практически обеспечиваем бесконтактное выездное голосование. Те, кто изъявит желание проголосовать, они обязательно проголосуют», - заключил Кудрявин.
Как отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, проголосовать не смогут пациенты на ИВЛ. Для медработников и пациентов будут выездные урны.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. С 25 по 30 июня у жителей также будет возможность проголосовать по поправкам.
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