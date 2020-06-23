РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В микрорайоне Новое Медведково городского округа Мытищи появится новый пешеходный бульвар, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Группа компаний «Инград» строит в жилом квартале рекреационную зону протяженностью более 700 метров - от улицы Разведчика Абеля в сторону Рупасовских прудов.

«Бульвар станет центральной осью микрорайона и одним из главных мест притяжения его жителей. Он свяжет в общее пространство уже существующие дворовые территории и будущие объекты благоустройства. Вдоль улицы будут обустроены тротуары, велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, линии декоративного освещения и дизайнерские перголы. Также подрядчик проведет комплексное озеленение территории. Работы планируется завершить до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Современный жилой квартал комфорт-класса «Новое Медведково» возводится в северо-западной части Мытищ.

«Одной из его главных особенностей является сочетание транспортной доступности и экологичности. ЖК расположен недалеко от МКАД и мытищинского транспортно-пересадочного узла, однако жители не ощутят близость мегаполиса благодаря соседству с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем», - отмечается в сообщении.

Проект рассчитан на 950 тысяч квадратных метров недвижимости. Первые 16 корпусов уже введены в эксплуатацию. На территории комплекса действует собственный детский сад и лингвистическая гимназия. На первых этажах жилых домов располагаются все необходимые жителям объекты сферы услуг.