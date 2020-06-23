РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Здание структурного подразделения «Родина» молодежного центра «Звездный» в городском округе Мытищи отремонтировали, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Все в полном порядке. Территория структурного подразделения «Родина» молодежного центра «Звездный» убрана, а здание отремонтировано», - говорится в сообщении.

Молодежные центры Мытищ предоставляют внешкольное образование и досуг для детей и молодежи в городе. Структурное подразделения «Родина» находится на улице Шараповская, 8, корпус 1.