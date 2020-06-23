РИАМО - 23 июн. Свыше 1,2 миллиона человек в Москве и Нижегородской области включили в список участников дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила во вторник на заседании председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«1 215 926 было подано всего заявок, из них 1 075 488 в Москве, и 140 438 Нижегородской области», - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале www.2020og.ru, а завершится 30 июня в 20:00.