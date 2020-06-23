РИАМО - 23 июн. Шатры для голосования по поправкам к Конституции установят во всех муниципальных образованиях Подмосковья, шатры будут находиться во дворах, сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

«Такие участки будут во всех муниципалитетах Подмосковья организованы. Это будут шатры, палатки. Мы установили, чтобы как минимум полдня избиратели могли проголосовать в стационарных помещениях и только полдня такое голосование может быть организовано в таких палатках», - сказал Кудрявин.

Он отметил, что они будут установлены во дворах, жителей заранее проинформируют об условиях их работы.

Жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам к Конституции не только в день голосования, 1 июля, но и в период с 25 по 30 июня.

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