РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июн. Свыше 12,5 тысяч избирателей в Подольске примут участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На днях завершился прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ по месту нахождения. Такая возможность для жителей округа была предусмотрена механизмом «Мобильный избиратель».

«Заявления принимались во всех многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг округа, территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также дистанционно – через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Так, по данным территориальной избирательной комиссии Подольска, от своих избирательных участков открепились 19787 человек. Прикрепились к избирательным участкам для голосования по месту нахождения 12537 избирателей», – говорится в сообщении.

В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа будет работать 141 избирательный участок, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан. Также с целью обеспечения максимального удобства избирателей планируется организация мест голосования вне помещений, например, в «уличных» избирательных участках-шатрах.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избиратели смогут проголосовать и заранее – с 25 по 30 июня.

По вопросам об участии в голосовании горожане могут обращаться на горячую линию Мособлизбиркома по телефону: 8(800)550-97-44 (с 9:00 до 20:00 в будние дни, с 9:00 до 17:00 – в выходные), а также в Территориальную избирательную комиссию Подольска по телефону: 8(496)755-57-47 (с 16:00 до 20:00).

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