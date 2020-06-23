РИАМО - 23 июн. На исторических объектах столицы в настоящее время работают свыше 1 тысячи квалифицированных археологов, сообщил журналистам во вторник глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты первыми выходят на места строительных работ и раскопок, что позволяет ежегодно делать множество новых открытий.

«Если говорить о профессиональных, аттестованных археологах, людях с опытом работы в археологических раскопках, это чуть больше тысячи человек», — сказал Емельянов.

Он также добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в столице запланировано проведение целого ряда мероприятий, посвященных археологии. В частности, 15 августа собираются отметить День археолога. Формат праздника будет определен позже.

«Что обязательно состоится — это второй краеведческий диктант. <...> Будет перечень вопросов, связанных с археологией Москвы», — отметил Емельянов.

Ранее Емельянов сообщил, что за последние три года в столице обнаружили 22 тысячи археологических находок.