РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Христианские волонтеры собрали более 56 тысяч рублей для трехлетней жительницы Подольска Полины Кузнецовой, которой требуется операция по восстановлению ушных раковин, благотворительная акция продолжается, сообщается в группе «Добрый июнь» Благотворительный онлайн марафон» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершилась еще одна неделя благотворительного марафона «Добрый июнь», который мы посвятили трехлетней подольчанке Полине Кузнецовой. Все больше детей и взрослых присоединяются к марафону добра и творчества. Пополняются папки с конкурсными работами вокалистов и чтецов, с детскими рисунками и поделками. Подвели итог недели по сбору денежных средств. Общая сумма поступлений со 2 по 21 июня - 56300 рублей», - говорится в сообщении.

Также средства для девочки собирают на благотворительной ярмарке. В «Лавке добра» периодически проходит импровизированная ярмарка-продажа. На ней в том числе можно купить сертификаты на проведение праздника (аниматоры «Светоч»); авторские диски «Добрые песни для детей с минусовками» поэтессы Татьяны Шемякиной-Бородянской; подарочные пряники ручной работы «Мультяшки» от Натальи Дедюхиной, игрушки, бижутерию и многое другое.

Кузнецова родилась 13 августа 2016 года. У нее врожденная аномалия развития ушей: двухсторонняя атрезия слуховых проходов и микротия - деформация ушных раковин, а также двухсторонняя кондуктивная тугоухость III степени. Операция позволит открыть слуховые проходы, сформировать барабанные перепонки, реконструировать ушные раковины.

Девочке необходима операция по формированию слуховых проходов и ушных раковин, которую готовы сделать врачи в американской клинике Global Hearing Inc. Сейчас ведется сбор на первую комбинированную операцию на левое ухо. В клинику уже внесен депозит, всего нужно собрать более 5,5 миллиона рублей. Родители собрали более 640 тысяч рублей.

Подробности в группе христианских волонтеров.