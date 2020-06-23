РИАМО – 23 июн. Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

«О результатах обследования артиста сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам собеседника ФАН, об этом было известно и ранее, но новое проведенное обследование еще раз подтвердило этот диагноз», - говорится в сообщении.

Ранее артист был признан вменяемым после прохождения психиатрической экспертизы.

После аварии во время домашнего ареста актер записал видео, где извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь.