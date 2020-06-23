РИАМО - 23 июн. Около 3,5 тысяч задержанных смогут принять участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции в СИЗО Подмосковья, также в голосовании смогут принять участие те, кто находится под домашним арестом, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Голосующие задержанные, которые находятся в СИЗО, но не поражены в правах по голосованию. Это 10 СИЗО и два ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, – ред.). Пока это 3,5 тысячи человек», - сказала Семенова.

Она отметила, что также будут голосовать те, кто находится под домашним арестом.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, возможность проголосовать также есть в период до дня голосования – с 25 по 30 июня.