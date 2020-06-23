РИАМО - 23 июн. Маски и перчатки закупили в достаточном количестве для проведения Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье, сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

«Во все участковые избирательные комиссии уже доставлены средства индивидуальной защиты и для избирателей, и для наблюдателей. Мы обеспечим каждого наблюдателя средствами индивидуальной защиты. Их мы закупили достаточно, это и маски, и перчатки», - сказал Кудрявин.

Он отметил, что избирательная система Подмосковья готова к голосованию.

«Избирательная Комиссия Московской области просила обеспечить наблюдателями не только все 4,1 тысячи комиссий, но и выездное голосование, голосование в труднодоступных местах. И, как мы слышали сегодня цифры, наблюдателей более чем достаточно», - заключил Кудрявин.

В Подмосковье наблюдателями в голосовании станут более 27 тысяч человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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