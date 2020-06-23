РИАМО - 23 июн. В текущем году в Подмосковье планируют создать, реконструировать и модернизировать не менее 50 предприятий агропромышленного комплекса (АПК), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«До конца года сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой промышленности региона планируют реализовать порядка 50 объектов АПК. Общий объем инвестиций составит не менее 42 миллиардов рублей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что в этом году введут в эксплуатацию такие крупные объекты, как вторая очередь оптово-распределительного центра «Трио Инвест» (АПХ «Мираторг») в Домодедове, молочно-товарная ферма на 3550 скотомест «Ступинская Нива» в Ступине, тепличный комплекс «ТК Подмосковье» в Воскресенске и тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире.

Кроме того, в эксплуатацию введут производственный комплекс по изготовлению хлебобулочных изделий «Коломенское поле» в Подольске, корпус по производству цельномолочной продукции и сыра ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитровском городском округе, а также завод по производству булочек для гамбургеров и хотдогов «Гипфель» в Подольске.

Благодаря вводу предприятий появится не менее 2,2 тысячи новых рабочих мест для жителей региона.

Для систематизации информации создана электронная система сопровождения инвестиционных проектов. Каждый проект находится на сопровождении сотрудников Минсельхозпрода.