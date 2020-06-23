РИАМО - 23 июн. Члены мониторинговой группы по наблюдению за всероссийским голосованием по поправкам к Конституции будут следить за прозрачностью и безопасностью выборного процесса, сообщила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Примерно половина членов совета, аккредитовавшись через Общественную палату, будут на конкретных участках работать. Также мы формируем областную мониторинговую группу. Большая команда будет готова мобильно прибыть на участок и проследить, чтобы все было в порядке», - сказала Юденич.

Она отметила, что правозащитники будут наблюдать за прозрачностью и безопасностью голосования.

«Мы будем следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», - заключила Юденич.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Кроме того, у жителей будет возможность проголосовать с 25 по 30 июня.

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