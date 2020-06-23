РИАМО - 23 июн. В Москве задержали 43-летнего мужчину, который утром во вторник проник в тоннель Сокольнической линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене
Инцидент произошел в 9:10 на станции метро «Красные ворота».
«Мужчина осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии Московского метрополитена», — говорится в сообщении.
За нарушение требований в области транспортной безопасности нарушителя привлекут к административной ответственности.
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