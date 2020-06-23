РИАМО - 23 июн. В Москве задержали 43-летнего мужчину, который утром во вторник проник в тоннель Сокольнической линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене

Инцидент произошел в 9:10 на станции метро «Красные ворота».

«Мужчина осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

За нарушение требований в области транспортной безопасности нарушителя привлекут к административной ответственности.