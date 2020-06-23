Пандемия коронавируса заставила многих жителей Московского региона пересмотреть свои планы на лето. За границу в этом сезоне выбраться вряд ли удастся, а значит, стоит рассмотреть варианты отдыха в ближайшей округе. Один из популярных вариантов досуга в Подмосковье — это рыбалка, вид отдыха, в котором азарт от лова сочетается с выездом на природу и общением с близкими. О самых рыбных местах Московской области читайте в гиде РИАМО.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>

Река Пахра

В районе поселка Новленское, выше плотины на реке Пахре можно найти немало хороших мест для рыбалки. Но летом речные берега обычно усеяны толпами отдыхающих с громкой музыкой и шашлыками. Поэтому на Пахру в эти места лучше выбираться в будние дни. Сама река глубокая — до четырех метров, и рыбы в ней хватает. Да и транспортная доступность у этих мест вполне приемлемая – 10–15 километров от МКАД в зависимости от точки ловли.

Как добраться: от станции метро «Домодедовская» на автобусе №439 до района Горок Ленинских и Новленской плотины (городской округ Домодедово)

Какая рыба клюет: голавль, окунь, жерех, ерш

Сколько стоит: бесплатно

Пляжи Подмосковья летом 2020: 10 лучших мест>>

Пироговское водохранилище

Расположенное на территории городского округа Мытищи Пироговское водохранилище является частью Клязьминского водохранилища. Летом на Клязьме ловят рыбу по открытой воде, а зимой — со льда. На водохранилище популярен лов пяти видов рыбы. Лучше всего ловить в районе деревни Чивирево, на левом берегу речного залива. Другой вариант — у деревни Поведники.

Как добраться: на электричке от Ярославского вокзала до станции Мытищи, затем на автобусе №26 до остановки «Пансионат». Либо от станции метро «Медведково» на автобусе №438 до остановок «Пансионат» или «Деревня Сорокино», затем пешком 10–15 минут

Какая рыба клюет: уклейка, окунь, плотва, лещ, судак

Сколько стоит: бесплатно

Топ‑10 мест в Крыму, которые нужно посмотреть>>

Река Ока

Возле деревни Дракино река Ока сливается с рекой Протвой. Тут находится пляж и хорошо знакомое подмосковным рыбакам место для лова. Отправляясь туда летом, стоит отдать предпочтение автомобилям с высоким дорожным просветом или внедорожникам, чтобы не застрять в грязи. Ловля рыбы на Оке главным образом проходит с фидерными и донными снастями, а также спиннингом. Что касается Протвы, то на ней можно найти места для ловли поплавочной удочкой.

Как добраться: на электричке от станции Царицыно до Серпухова, далее — на автобусе №131 или автобусе/маршрутке №245 до деревни Дракино

Какая рыба клюет: язь, голавль, лещ, судак

Сколько стоит: бесплатно

Что будет, если купаться в запрещенном месте>>

Река Лопасня

Река Лопасня — это левый приток Оки, протекающий на юго-восток через населенные пункты городских округов Чехов и Ступино. Среди перспективных мест для ловли рыбы на Лопасне выделяется ее участок в районе деревни Крюково. Там водится несколько видов рыбы, популярных среди рыбаков, причем их лов возможен на протяжении всего года.

Как добраться: на электричке от станции Царицыно до Чехова, затем от автовокзала на автобусе/маршрутке №36, №36к до деревни Крюково

Какая рыба клюет: плотва, уклейка, елец, голавль, окунь и щука

Сколько стоит: бесплатно

Правила загара: как подготовить кожу, выбрать крем и чего опасаться>>

Москва-река

Участок Москвы-реки в районе деревни Фаустово заслуженно считается одним из самых рыбных мест Подмосковья и излюбленным местом многих рыбаков. Река в этих местах на протяжении 3–4 километров не промерзает даже в лютые морозы — дело в местной ТЭЦ, которая сбрасывает горячую воду в реку в районе ж/д станции Фаустово. Да и количество рыбы в этом месте стабильно остается на высоте. Поэтому в районе Фаустова иногда даже устраиваются рыболовные соревнования.

Как добраться: на электричке от станции Выхино до станции Фаустово, затем 15 минут пешком в сторону села Фаустово

Какая рыба клюет: жерех, карась, щука, судак

Сколько стоит: бесплатно

Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы>>

Рыболовный клуб «Клевое место» (Ярославское шоссе)

Среди достоинств рыболовного клуба — близость к МКАД (всего 2,3 километра от трассы) и расположение в живописнейшем нетронутом лесу. В клубе не кормят рыбу, поэтому она отменно клюет. При этом регулярные зарыбления помогают поддерживать ее количество на высоком уровне. В клубе работает прокат инвентаря — удочек, насадок и снастей. Также к услугам гостей удобные навесы и беседки.

Как добраться: на автомобиле на 97-м километре МКАД (внешняя сторона) съезд с указателем «Рыбалка в клевом месте» (до Ярославского шоссе), территория парка Лосиный остров

Какая рыба клюет: канадский веслонос, карп, сом, форель, щука, осетр, линь, белый амур

Сколько стоит: для мужчин – 2 500 рублей на человека, для женщин и детей до 14 лет – бесплатно

Чем занять ребенка летом: обзор онлайн‑лагерей>>

Рыболовный клуб FishPark (Щелковское шоссе)

На территории рыболовного клуба FishPark находятся два водоема с хорошим зарыблением: один полностью отведен под форель, а другой — под остальные виды рыбы. В клубе можно арендовать открытые и закрытые беседки с верандами, камином и мангалами. Для комфорта отдыхающих и летом, и зимой в клубе есть горячая вода и теплые туалеты. В инфраструктуру FishPark также входит кафе с недорогой и вкусной кухней, а также бесплатная парковка.

Как добраться: на автомобиле по Щелковскому шоссе 10 километров от МКАД, в деревне Медвежьи Озера свернуть в сторону Больших Жеребцов, затем в Алмазово

Какая рыба клюет: карп, сазан, белый амур, сом, щука, линь, окунь, форель, осетровые, судак

Сколько стоит: путевка на день рыбалки (с 7:00 до 19:00) — 500 рублей для рыбака-мужчины, 400 рублей — для рыбака-женщины. Для спутницы рыбака и детей до 14 лет вход бесплатный. Рыба оплачивается отдельно

Куда поехать в отпуск по России летом‑2020: 10 интересных мест>>

Рыболовный клуб «Ихтиолог» (Новорижское шоссе)

«Ихтиолог» позиционирует себя не просто как рыболовный клуб, а как место для семейного отдыха, где каждый найдет себе развлечение по душе. Здесь есть беседки для рыбалки с мангалом, детская площадка и собственный ресторан. Для детей предусмотрены отдельные развлекательные программы. Кроме того, «Ихтиолог» сдает своим гостям коттеджи в аренду и организует поездки на квадроциклах, в которые включены пикники и походы за грибами в живописных местах.

Как добраться: на автомобиле по Новорижскому шоссе, съезд на Волоколамск, сквозным проездом через Волоколамск, деревни Кашино, Масленниково, Шишково, Торфяной, Кузяево, Борки

Какая рыба клюет: форель, щука, осетр, белый амур, налим, стерлядь, чир, сиг, нельма, лещ, веслонос, линь, карп, карась

Сколько стоит: на Форелевом и Осетровом пруду — 500 рублей (рыба оплачивается отдельно), на Главном пруду — 3 000 рублей (в стоимость включено ограниченное количество рыбы по весу, перелов оплачивается отдельно). Женщины и дети участвуют в ловле бесплатно

Как подготовиться к путешествию на автомобиле летом 2020>>

Рыболовный клуб «Дикий карп» (Каширское шоссе)

Клуб находится недалеко от Москвы и работает круглосуточно. Его администрация обещает гостям обилие рыбы и хороший клев круглый год. «Дикий карп» находится в местах с первозданной природой, уникальными пейзажами и водоемом в отличном состоянии. К услугам гостей клуба — аренда рыбацких снастей, уютные беседки и веранды для отдыха.

Как добраться: на автомобиле по Каширскому шоссе 55 км до села Шебанцево, затем свернуть направо и ехать до деревни Красное

Какая рыба клюет: карп, щука, форель, сазан, окунь

Сколько стоит: от 1 800 до 2 500 рублей в зависимости от дня недели. Женщины и дети до 14 лет на рыбалке могут присутствовать бесплатно

Места для уединенной прогулки: 10 заброшенных усадеб в Подмосковье>>

Загородный клуб «ЗаВидное» (Симферопольское шоссе)

Загородный клуб «ЗаВидное», находящийся на живописном берегу каскада прудов, совмещает в себе место для рыбалки с тремя водоемами, развлечения для семейного отдыха, а также площадку для проведения корпоративов и праздников. В клубе есть беседки у воды, рассчитанные на компании от пяти до 40 человек, коттеджи для аренды, просторный ресторан с двумя залами, летняя и теплая веранды, контактный зоопарк, веревочный парк и детский городок.

Как добраться: на автомобиле на 29-м километре МКАД поворот в сторону поселка Измайлово на улицу Турова, далее по указателям

Какая рыба клюет: карп, осетр, щука, европейский сом, африканский сом, белуга, линь, сазан, окунь, форель, белый амур, толстолобик

Сколько стоит: в будние дни — 3 500 рублей на человека, в выходные и праздники — 4 000 рублей. Женщины и дети до 12 лет на рыбалке могут присутствовать бесплатно