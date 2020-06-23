РИАМО – 23 июн. В России с 10 июня досрочно проголосовало по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ свыше 67 тысяч человек, сообщила во вторник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«С 10 июня в 38 регионах России на отдельных участках, в труднодоступных и отдаленных местностях для круга избирателей, проживающих в этих местах, проводится досрочное голосование. По состоянию на вчерашний день (22 июня - ред.), досрочно проголосовало более 67 тысяч участников голосования», — сказала Памфилова на заседании ЦИКа.

Он отметила, что почти 65,5 тысяч проголосовавших проживают в труднодоступных и отдаленных местностях.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.