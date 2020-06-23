РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. На территории двух муниципальных пляжей городского округа Мытищи официально разрешено купание, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Проверил две муниципальные зоны отдыха: Новосельцево и Новоалександрово. Официально, конечно, сезон в Подмосковье еще не стартовал. Мы его привычно открывали 1 июня, но в этом году по понятным всем причинам подготовка к нему сдвинулась. Информирую, что на этих двух зонах отдыха купаться можно, разрешения получены. Все требуемые мероприятия выполнены», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в некоторых местах вода уже прогрелась до +20 градусов, сложно удержаться в хорошую погоду и не приехать на берега водохранилищ.

«По инфраструктуре муниципальная зона отдыха в Новоалександрове на сегодняшний день одна из самых развитых. Но я больше акцентировал свое внимание на соблюдении норм безопасности. Важно в активный сезон купания не допустить несчастных случаев на воде», - отметил Азаров.

Он добавил, что службы спасения в этих местах отдыха есть, в отличие от диких пляжей. Сотрудники МЧС, Государственная инспекция по маломерным судам и полицейские будут проводить совместные рейды для предупреждения несчастных случаев на воде. Но главное - личная ответственность и бдительность, особенно это касается тех, кто приезжает на отдых с детьми.