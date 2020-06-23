РИАМО - 23 июн. С начала работы единой горячей линии по борьбе с борщевиком в Подмосковье по номеру 8 (495) 128-00-88 поступило 630 звонков, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Горячая линия была создана, чтобы жители могли в единой службе узнать о методах по уничтожению борщевика.

«По горячей линии на данный момент поступило 630 звонков», — сказал Разин.

По горячей линии можно рассказать о местах, где растет борщевик. Обратившемуся расскажут, как провести обработку пораженных территорий. Каждый правообладатель участка должен самостоятельно провести обработку против борщевика. За отказ от проведения этих мероприятий предусмотрены штрафы.

Разин уточнил, что чаще всего звонящие интересуются методами борьбы с борщевиком, уточняют, чем можно удалить сорняк. Поступают жалобы на борщевик, который растет на соседском участке или в ближайших населенных пунктах.

«Наши службы немедленно реагируют на звонки, дают подробные консультации или выезжают на места», — подчеркнул министр.

В Подмосковье в течение нескольких лет активно борются с борщевиком, к борьбе привлекают собственников и арендаторов земельных участков.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, получившее широкое распространение на территории России и других стран. Борщевик представляет опасность для человека из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает долго заживающие химические ожоги.