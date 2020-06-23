РИАМО - 23 июн. За последние три года на территории Москвы обнаружили 22 тысячи археологических находок, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Всего за последние три года в состав музейного фонда нашей страны после обработки археологов включено порядка 22 тысяч находок. В настоящее время в реставрации находятся порядка 7,5 тысячи объектов», — сказал Емельянов.

По его словам, минувшей зимой и весной в период пандемии коронавируса работа археологов продолжалась в стенах камеральных лабораторий и мастерских. С началом нового археологического сезона большие надежды связывают с территорией поселения Столбово в новой Москве.

«Из 400 археологических объектов, расположенных в целом на территории города, 179 — наши присоединенные территории. <...> Ежегодно мы находим в городе порядка 10 тысяч объектов. <...> Порядка 15 тысяч фрагментов этих находок попадают в камеральные лаборатории, а потом — в реставрационные мастерские», — добавил Емельянов.

Он также отметил, что скором времени музейные фонды пополнит отреставрированный старинный перстень с изображением грифона, который нашли в 2018 году. Существо из сказок на перстне могло олицетворять деловую хватку и качества его владельца.