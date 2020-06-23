РИАМО - 23 июн. Столичные детские сады возобновляют свою работу в штатном режиме со вторника, в учреждениях будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Практически три месяца большинство групп в детских садах столицы не работало. При этом за весь период пандемии во всех детсадах для родителей, которые работали в этот период, были открыты дежурные группы.

«Сейчас большинство предприятий восстанавливают свою работу. Сотрудникам больше нет оснований находиться дома, поэтому с сегодняшнего дня, согласно указу мэра Москвы, возобновляют работу все дошкольные учреждения города», — сказала Ракова.

По ее словам, все помещения и оборудование на детских и спортивных площадках обработали специальными дезинфицирующими средствами. На входе и в коридорах установили дозаторы с антисептиками для обработки рук.

Кроме того, помещения оборудовали безопасными для малышей приборами для обеззараживания воздуха закрытого типа, добавила вице-мэр.

Сотрудники до открытия детских садов прошли исследования на Covid-19. Воспитатели и весь персонал будут в обязательном порядке носить маски и перчатки, менять их нужно будет каждые 2-3 часа. При этом необходимый запас масок есть в каждом учреждении.

Принимать детей и забирать их домой родители будут по согласованному графику. Это необходимо для того, что избежать скопления детей и взрослых на входе в учреждение.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.